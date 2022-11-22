Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Таймлапс звёздного неба над Мальской долиной снял пскович

Таймлапс звёздного неба над Иверским скитом в Мальской долине снял пскович Пётр Митрофанов. Видео выложено в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Таймлапс – разновидность покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и автоматически задаются при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Раньше таймлапс называли цейтраферной съёмкой, она считалась очень сложной. Впервые её использовал французский режиссёр Мари-Жорж-Жан Мелье в 1897 году в фильме Carrefour De L'Opera.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 ноября 2022

Таймлапс звёздного неба над Мальской долиной снял пскович
22 ноября 2022

Захоронение советских воинов осквернили вандалы в Латвии
21 ноября 2022

Роспотребнадзор напоминает о риске заражения паразитами
21 ноября 2022

Умер актёр Александр Старостин
21 ноября 2022

Священник Псковской дивизии ВДВ скончался от полученных в зоне СВО ранений
21 ноября 2022

Для псковичей проведут горячую линию по вопросам противодействия коррупции
21 ноября 2022

Премьера кукольного интерактивного спектакля «Пётр I» состоится в Пскове
21 ноября 2022

Псковский музей-заповедник приглашает отпраздновать День матери

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...