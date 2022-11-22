Таймлапс звёздного неба над Мальской долиной снял пскович

07:24, 22 ноября 2022, ПАИ

Таймлапс звёздного неба над Иверским скитом в Мальской долине снял пскович Пётр Митрофанов. Видео выложено в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Таймлапс – разновидность покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и автоматически задаются при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Раньше таймлапс называли цейтраферной съёмкой, она считалась очень сложной. Впервые её использовал французский режиссёр Мари-Жорж-Жан Мелье в 1897 году в фильме Carrefour De L'Opera.