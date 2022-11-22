День сыновей отмечается сегодня

08:02, 22 ноября 2022, ПАИ

22 ноября в мире отмечается День сыновей или День сына, сообщает calend.ru.

Сегодня практически каждый человек знает или, по крайней мере, слышал о Дне матери, который ежегодно отмечается в разных странах по всему миру с разницей в датах проведения. Для России – это последнее воскресенье ноября. День отца известен несколько меньше, но также празднуется в различных государствах и имеет, как и День матери, свою историю. В России этот праздник отмечается с 2021 года в третье воскресенье октября.

Продолжая тематику праздников семейного характера, по просторам интернета «бродит» ещё один знаменательный день, сегодняшний праздник – «День сыновей» или «День сына». Существуют некоторые расхождения в том, когда же этот день следует отмечать. В России и в ряде других стран День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальной даты, посвящённой этому празднику пока нет.