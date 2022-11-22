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Общество

День психолога празднуют в России

День психолога, отмечаемый ежегодно 22 ноября, — неофициальный профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии, сообщает calend.ru.

Психическое здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, может справляться с обычными жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества. Поэтому психическое (ментальное) здоровье человека не менее важно, чем физическое.

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, проводящийся с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья и призванный привлечь внимание общественности к проблемам психического здоровья.

В 2007 году в рамках Всемирного дня психического здоровья впервые прошел День психологии, что говорит о важности и заметном влиянии психологии на многие сферы жизни и о том, что без психологии невозможно решение многих социальных проблем. В последние годы психология переживает подъём и развивается как экспериментальная естественнонаучная дисциплина.

В России пока нет единого, установленного на государственном уровне Дня психолога, но работа этих специалистов очень важна в современной, полной переживаний и стрессов, жизни людей.

День психологии автономно отмечают некоторые организации и университеты. Среди университетов — ведущие вузы России МГУ и СпбГу, которые отмечают День психолога ежегодно 22 ноября. В этот день были открыты факультеты психологии.

22 ноября 1994 года в Москве состоялся Учредительный съезд Российского психологического общества, а с 22 ноября 2000 года в Москве неформально отмечается День психолога. Основным инициатором мероприятий традиционно выступает Московский университет.

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