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Общество

Президент Федерации автоспорта Псковской области рассказал, как вести себя на дороге зимой

О безопасности дорожного движения в зимних погодных условиях, а также как не допустить экстремальных ситуаций на дорогах рассказал президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

По его словам, в зимнее время водителям необходимо пересмотреть скоростной режим, увеличить дистанцию между соседними автомобилями, что поможет охранить машину от аварий и избежать экстремальных ситуаций. Также эксперт заявил, что после автошколы водители не имеют достаточно навыков, чтоб справиться с экстремальными ситуациями, поэтому лучше их не допускать. Для этого необходимо соблюдать ПДД и рекомендации по управлению автомобилем.

На вопрос, какую резину лучше выбрать на зиму, эксперт ответил, что для себя и своих близких выбирает резину на липучке.

«Для себя и своих близких я выбираю липучку. Шипы очень полезны, безусловно, но они дают преимущество только на голом льду. Это 20 % времени, в основном мы находимся на снегу, здесь выгоднее поставить липучку», — заявил эксперт.

 

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