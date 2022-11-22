Польский суд отменил штраф «Газпрому» за строительство газопровода

00:06, 22 ноября 2022, ПАИ

Наложенный на «Газпром» в Польше штраф в размере 29,08 миллиарда злотых (6,46 миллиарда евро) отменён решением Польского суда по конкуренции и защите прав потребителей, сообщает Lenta.ru.

Такую сумму российская компания должна была выплатить за строительство газопровода «Северный поток – 2». Ещё 52 миллиона евро составляла сумма штрафа для пяти компаний, участвовавших в строительстве. Все они также были аннулированы.

Регулятор пообещал обжаловать это решение. Представитель ведомства указал, что суд устно обосновал вердикт отсутствием совместного предприятия у оштрафованных компаний, невозможностью выяснить последствия для экономики, а также нехваткой у UOKiK компетенций для оценки предположений о попытках компаний обойти закон.

UOKiK оштрафовал «Газпром», Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall 7 октября 2020 года. Все компании обжаловали это решение, разбирательство заняло более двух лет.