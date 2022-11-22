Захоронение советских воинов осквернили вандалы в Латвии

00:26, 22 ноября 2022, ПАИ

С мемориальной стены братского захоронения советских воинов в Латвии сорвали надпись «Слава героям», сообщает газета «Известия».

«Аккурат после празднования Дня независимости Латвии жители посёлка Сесава Елгавского края обнаружили очередной акт вандализма, совершённый на расположенном в этом населённом пункте братском воинском захоронении: с мемориальной стены была сорвана надпись «Слава героям» на русском и латышском языках», — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

Этот инцидент посольство РФ сочло глумлением над памятью павших.

«Сложно назвать людьми виновников этого омерзительного преступления», — добавили в учреждении.

Накануне Следственный комитет РФ сообщил, что проведёт проверку по факту осквернения двух памятников советским героям в Латвии. Речь шла о мемориале в Елгавском крае и мемориальных плитах с захоронения советских солдат в Юрмале.