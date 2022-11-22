Система водоснабжения Писковичей перешла в ведение муниципалитета

14:41, 22 ноября 2022, ПАИ

Система водоснабжения и канализации Писковичей перешла в ведение муниципалитета. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

«Вступило в силу решение суда о передаче систем водоснабжения и канализирования от банкротного предприятия на уровень муниципалитета. И после очень долгой проработки вопроса мы уже приняли сейчас в казну района один населенный крупный пункт – это Писковичи. То есть воду и канализацию. Ну, соответственно, поскольку администрация не обладает такими полномочиями – быть хозяйствующим субъектом, все это имущество передано сейчас в ведение МУП колхоза имени Залита», – разъяснила ситуацию Наталья Фёдорова.

Она подчеркнула, что в 2023 году произойдет передача еще нескольких населенных пунктов. Таким образом, всё водное хозяйство и канализация будут уже в ведении муниципалитета, только другого хозяйствующего субъекта.