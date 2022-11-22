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Общество

Онколог назвал самый опасный для здоровья салат

Оливье является первым в списке самых вредных для здоровья салатов. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на утверждение врача-онколога, кандидата медицинских наук, доцента, национального представителя России в Европейском обществе онкологов ENYGO Антона Ильина.

По словам врача, в этом салате перемешиваются несовместимые друг с другом продукты. Особую опасность представляют варёная колбаса, в которой много сои и крахмала, и майонез, состоящий из трансжиров. Кроме того, по словам врача, оливье — это настоящая «калорийная бомба».

Вторым вредным салатом является селёдка под шубой. Ильин пояснил, что варёная картошка, морковка и свёкла моментально поднимают сахар в крови, а солёная селёдка вызывает отёчность.

Кроме того, классический крабовый салат также не лучший вариант для застолья, отметил онколог. Он подчеркнул, что крабовая палочка состоит из обрезков самой дешёвой рыбы типа хека и минтая.

«Большую часть «крабовой палочки» составляет крахмал, придающий не самой нежной рыбе приятную консистенцию. Плюс вредны сахар и пищевые добавки, благодаря которым палочки обретают свой вкус», — рассказал Ильин.

В мае диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказывала, что оливье, селёдка под шубой и мимоза являются самыми вредными среди популярных салатов у россиян. По её словам, любой салат можно сделать менее вредным, если колбасу заменить на куриное филе, майонез — на йогуртовый соус или оливковое масло, а яйца — на авокадо.

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