25 колодцев отремонтировали в Псковском районе
25 колодцев отремонтировали в Псковском районе, а также построили восемь новых. Об этом глава Псковского района Наталья Фёдорова сообщила в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».
Она отметила, что муниципалитет активно работает по программе ремонта и строительства колодцев, так как в сельской местности распространено колодезное водоснабжение.
«Есть некоторые недостатки. Но мы вот уже второй год очень активно работаем в этом направлении, совершенствуемся. Как отмечают жители, эта программа очень востребована, актуальна. Такого количества объектов мы не делали никогда», - добавила Наталья Фёдорова.
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