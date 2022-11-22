25 колодцев отремонтировали в Псковском районе

15:45, 22 ноября 2022, ПАИ

25 колодцев отремонтировали в Псковском районе, а также построили восемь новых. Об этом глава Псковского района Наталья Фёдорова сообщила в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Она отметила, что муниципалитет активно работает по программе ремонта и строительства колодцев, так как в сельской местности распространено колодезное водоснабжение.

«Есть некоторые недостатки. Но мы вот уже второй год очень активно работаем в этом направлении, совершенствуемся. Как отмечают жители, эта программа очень востребована, актуальна. Такого количества объектов мы не делали никогда», - добавила Наталья Фёдорова.