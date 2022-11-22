ФАПы в деревнях Псковского района построят до конца года

17:54, 22 ноября 2022, ПАИ

Про развитие сферы здравоохранения в Псковском районе рассказала глава муниципалитета Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Она отметила, что сейчас в районной больнице в хирургии устанавливаются новые лифты, а также произведен ремонт пищеблока.

«То, что больше на селе радует, - это, конечно, модернизация и строительство ФАПов. Второй ФАП в этом году введен в эксплуатацию после ремонта с помощью социальных партнеров, и в Тямше он в этом году заработал после ремонта на средства, которые именно социальный партнер выделил. Мы его расширили, теперь там принимает и детский фельдшер, и взрослый», - сказала Наталья Фёдорова.

Гость студии обратила внимание, что в этом году капитальное строительство ФАПов стало возможно в деревнях Неёлово, Соловьи, Торошино, а также в Черёхе. Наталья Фёдорова отметила, что к концу декабря эти объекты обещают сдать. Также пять населенных пунктов вошли в программу строительства модульных ФАПов – это Кирово, Ваулино, Щиглицы, Спасовщина и Стремутка.

«На следующий год пока пять ФАПов планируется. В Крипецком, Загорицах, Назимово, Быстрецово и Похвальщине», - добавила Наталья Фёдорова.