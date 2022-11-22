Почти 9 тысяч человек доставили катера на Талабские острова

08:21, 22 ноября 2022, ПАИ

Все три муниципальных пассажирских катера прошли сезонное техническое обслуживание и перемещены для зимовки на сушу, сообщила в своем Telegram-канале глава Псковского района Наталья Федорова.

В период навигации суда перевезли более 8,7 тысячи человек по водному маршруту между Талабскими островами и материковой частью Псковского района. Большую часть всего пассажиропотока взяли на себя новые катера «Ян Залит» и «Иван Белов», запуск которых состоялся в июле текущего года, которые перевезли более 6 тысяч человек, уточнила Фёдорова.

«Новые катера осуществляли как регулярное транспортное сообщение, так и коммерческие рейсы. Направление на Талабские острова востребовано у жителей района и туристов. Благодаря запуску новых катеров официальный пассажиропоток на Талабы увеличился почти в два раза», - рассказала глава района.