Злоумышленники сообщили о минировании всех школ в Великих Луках

08:48, 22 ноября 2022, ПАИ

Злоумышленники сообщили о минировании всех школ в Великих Луках. Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, сообщения поступили на адреса электронной почты учебных заведений.

Все специальные службы уже выехали для проведения проверок.

В сентябре сообщалось о разоблачении фейка с минированием школ в Пскове и Великих Луках. Информации о заложенных бомбах на территориях школ Пскова и Псковской области начали поступать на пульт МЧС 8 сентября. В частности, в правоохранительные органы поступили ложные сообщения о минировании девяти объектов в Пскове. В их числе были городские школы, торговый комплекс «ПИК 60», Центр диализа и ТРК «Акваполис». Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Подобные волны лжеминирований наблюдаются в Псковской области постоянно.