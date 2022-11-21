Стартовал прием заявок на участие в областном конкурсе «Караоке пой»

10:22, 22 ноября 2022, ПАИ

Стартовала заявочная кампания на участие в региональном вокальном конкурсе «Караоке пой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Караоке пой» - это музыкальная битва, в которой участники будут соревноваться в навыках командного пения, знаниях музыкальных композиций и быстрого ориентирования в нестандартных ситуациях.

Участников ждет отборочный тур, а после - грандиозный финал, где будут представлены композиции в 15 номинациях, распределение которых будет происходить посредством музыкальной рулетки.

Участников будет оценивать профессиональное музыкальное жюри. Дополнительные баллы будут начисляться за самую активную группу поддержки.

Организатор конкурса - Центр молодежи и общественных инициатив при поддержке Управления общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области.

Подать зявку на участие можно до 4 декабря.