Почти 66 млн яиц произвели псковские хозяйства в этом году

09:31, 22 ноября 2022, ПАИ

В январе - октябре в хозяйствах Псковской области, по расчетам, произведено 261,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 173,9 тыс. тонн молока, 65,9 млн штук яиц, сообщает Псковстат.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 9,2 процента, производство яиц - на 7,5 процента, производство молока выросло на 2,2 процента.

В хозяйствах всех сельхозпроизводителей Псковской области на конец октября 2022 года численность основных видов скота составила: крупного рогатого скота - 59,4 тыс. голов, из него коров - 29,2 тыс.; свиней – 1239,2 тыс.; овец и коз – 28,4 тыс. голов. По сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилось поголовье крупного рогатого скота на 4,3 процента, из него коров – на 4,4 процента; свиней - на 11,8 процента; овец и коз - на 10 процентов.