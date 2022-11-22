Жительница Новоржева продавала опасный для здоровья алкогольный суррогат

09:37, 22 ноября 2022, ПАИ

Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Новоржева. Она подозревается в продаже опасного для здоровья алкогольного суррогата, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, подозреваемая летом купила спиртосодержащую жидкость, непригодную для употребления в пищевых целях, которую разливала в тару и продавала под видом пищевого продукта местным жителям, пока в октября ее деятельность не пресекли сотрудники органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Из дома подозреваемой изъяты остатки нереализованной спиртосодержащей жидкости.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.