Жительница Новоржева продавала опасный для здоровья алкогольный суррогат
Возбуждено уголовное дело в отношении 57-летней жительницы Новоржева. Она подозревается в продаже опасного для здоровья алкогольного суррогата, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.
По версии следствия, подозреваемая летом купила спиртосодержащую жидкость, непригодную для употребления в пищевых целях, которую разливала в тару и продавала под видом пищевого продукта местным жителям, пока в октября ее деятельность не пресекли сотрудники органов внутренних дел в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.
Из дома подозреваемой изъяты остатки нереализованной спиртосодержащей жидкости.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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