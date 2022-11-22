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Происшествия

ВИДЕО Волки съели собаку в пушкиногорской деревне

Фото здесь и далее: Иван Зубков / группа «Подслушано. Пушкинские горы».

Волки загрызли собаку в деревне Лопатино Пушкиногорского района. Инцидент произошёл 21 ноября между 8 и 9 утра около частных домов.

«Волки унесли собаку прямо от дома! Будьте внимательны, особенно родители детей домов № 50, 52 и 56! Много раз наблюдал, что дети играют в позднее время в лесу», — написал местный житель Иван Зубков в группе «Подслушано. Пушкинские Горы».

По словам мужчины, когда он утром провожал жену, собака ещё была на месте, а когда вернулся — животного уже не было. «Желудок и кишки. Вот что осталось от собаки. Снег везде в крови», — рассказал пушкиногорец.

«Пёс у нас большой, смесь алабая с дворнягой. Сильный был, даже я его с трудом удерживал, но волки оказались сильнее», — отметил он.

Погибший пёс

Он заметил, что раньше с подобной проблемой жители деревни не сталкивались. «А в посёлке это стало происходить на постоянной основе после того, как охотничьи угодья стали частными, и мер никто не принимает», — рассказал Иван Зубков корреспонденту ПАИ.

Он добавил, что много нападений происходит в деревне Колоканово, на улице Совхозной и на окраинах посёлка. 

Другие жители Пушкиногорского района отметили, что волков и медведей в районе становится все больше. «Друзья, начинается прошлогодняя веселуха. Кошмар», — высказалась в комментариях участница группы.

«В лес уже страшно ходить. А они к деревням жмутся, уже и по деревне не пройти вечером. Лисы уже не уходят», — продолжила другая.

«На той неделе волк утащил двух собак в деревне Кошкино и на улице Захарова. Такими темпами скоро посетят новогоднюю ёлку!» — добавила третья.

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