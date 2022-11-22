Итоги археологического сезона обсуждают в медиацентре ПАИ

12:05, 22 ноября 2022, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная итогам археологического сезона, проходит в медиацентре ПАИ 22 ноября.

Как прошли раскопки в городе и области, сколько тонн культурного слоя перелопатили археологи, что интересное нашли, какие планы строят на следующий сезон?

На эти и другие вопросы ответят директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова и начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Александр Михайлов.