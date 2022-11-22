«Соболь» съехал в кювет в Гдовском районе, пострадал пассажир

10:29, 22 ноября 2022, ПАИ

ДТП произошло на 79-м километре автодороги Псков - Гдов - Сланцы в Гдовском районе 21 ноября в 10:30. Об этом сообщает ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

49-летний водитель автомобиля «Соболь» не учел погодные условия и выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал 59-летний пассажир, от госпитализации он отказался.

На месте дорожной аварии работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.