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Происшествия

«Соболь» съехал в кювет в Гдовском районе, пострадал пассажир

Фото ГИБДД по Псковской области

ДТП произошло на 79-м километре автодороги Псков - Гдов - Сланцы в Гдовском районе 21 ноября в 10:30. Об этом сообщает ГИБДД УМВД РФ по Псковской области. 

49-летний водитель автомобиля «Соболь» не учел погодные условия и выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадал 59-летний пассажир, от госпитализации он отказался.

На месте дорожной аварии работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.

Фото ГИБДД по Псковской области

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