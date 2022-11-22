Наталья Фёдорова станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»

10:34, 22 ноября 2022, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня в 14:00 мск.

Как Псковский район входит в зиму? Что сделано за год по линии ЖКХ? Какие инвесторы приходят в район? Что отличает «пристоличный» муниципалитет от других? Почему жители Пскова перебираются жить за пределы города? Какие населённые пункты получат новые ФАПы и как привлечь на работу медицинские кадры? Как влияет большой поток туристов на жизнь Талабских островов? А также о главных задачах муниципальных властей, кадровых перестановках в аднистрации Псковского района и многом другом в радиоэфире с Натальей Федоровой поговорят ведущие Надежда Назаренко и Максим Андреев.

Программа «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» - о главном и актуальном в политике и власти региона с главными действующими лицами.