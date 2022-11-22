В 2023 году в России появится первая профориентационная премия

11:19, 22 ноября 2022, ПАИ

На торжественном мероприятии в рамках форума «Билет в будущее», прошедшего в ЦВЗ «Манеж» 18-19 ноября, были отмечены лучшие региональные операторы проекта и самые активные педагоги-навигаторы. Итогом стало учреждение первой всероссийской премии среди профориентационных инициатив и лидеров. Об этом сообщил директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

«Новая российская премия ставит своей целью охватить все регионы страны и оценить деятельность педагогов-навигаторов, профориентационные корпоративные практики, авторские методики отдельных экспертов, научную работу в этой области, индивидуальные проекты в школах, информационное освещение и многое другое. В ближайшее время мы начнем подготовку и формирование фонда премии и пригласим к участию как государственных, так и частных партнеров», - прокомментировал член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Премия призвана агрегировать и выстроить единую систему лучших профессиональных проектов в стране и государствах-партнерах. Предварительные этапы отбора включают экспертную оценку научных институтов в сегменте профессиональной ориентации, презентацию лучших проектов и открытое народное голосование.

В торжественном мероприятии приняли участие представители Министерства просвещения Российской Федерации, ЦТР «Гуманитарные технологии», ООО «Профилум», АНО «Центр непрерывного развития личности» и более 150 ведущих российских экспертов-практиков в области образования и ранней профориентации.

В ходе общения было принято несколько значимых решений по расширению проекта «Билет в будущее» в грядущем году. Среди них: учесть индивидуальные особенности обучающихся в базовых этапах программы, расширить диагностики для детей с ОВЗ, увеличить список нозологий и начать внедрение профориентационного минимума как нового формата работы.

«Подчеркну, что профориентация имеет колоссальный воспитательный потенциал. Благодаря профессионализму и активной позиции педагогов-навигаторов формируется интерес к выбору будущей профессии. Она даёт молодёжи возможность увидеть своё место в будущем страны, внести личный вклад в развитие науки, промышленности, экономики. Именно поэтому работа по профориентации проводится в школах, в рамках внеурочной деятельности, охватывает всю систему дополнительного образования. Очень ценно, что сегодня к ней активно присоединяется профессиональное сообществ, те, кто напрямую взаимодействует с нашими замечательными, талантливыми ребятами. Уверен, что в следующем, 2023 году, который в нашей стране решением президента Российской Федерации объявлен Годом педагога и наставника, мы сможем объединить лучшие региональные практики вашей работы, реализовать программу профминимума и открыть для каждого школьника путь в его профессиональное будущее!» - отметил в своем видеообращении к участникам форума министр просвещения Сергей Кравцов.

В 2022 году проект «Билет в будущее» значительно превысил показатели предыдущего периода и помог более 1,3 миллиона школьников прикоснуться к программе ранней профориентации, а более 17 000 педагогов вошли в пул навигаторов проекта.