ВИДЕО Сертификаты на реабилитацию получат наркозависимые псковичи

11:42, 22 ноября 2022, ПАИ

Наркотики разрушают жизни людей и их близких. За однажды полученное краткосрочное удовольствие можно заплатить здоровьем, друзьями и жизнью. Ежегодно из-за последствий наркотической зависимости умирают десятки тысяч человек. В общей картине смертности это кажется не очень большой цифрой, но есть ряд нюансов.

Самым страшным в наркозависимости является то, что это фактически неизлечимая болезнь. И на неё человек обрекает себя сам. Редкие люди, которые страдают от наркотической зависимости, борются за свою жизнь довольно долго - по 20 и более лет. В среднем продолжительность жизни наркозависимого – от пяти до семи лет.