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Общество

Законопроект о новом подходе к организации отдыха детей рассмотрят в Собрании

Законопроект, меняющий механизм предоставления услуг по отдыху детей в оздоровительных лагерях, внесён в Собрание депутатов. Проект нормативного правового акта подготовил правительственный комитет по образованию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

С 1 июля 2023 года федеральный законодатель запрещает регионам устанавливать полномочия государственных унитарных предприятий по оказанию услуг в качестве единственного поставщика. Как следствие, закон «О полномочиях государственного предприятия Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» в сфере организации отдыха и оздоровления детей» необходимо признать утратившим силу. Выбор компании, готовой обеспечить детям отдых и оздоровление во время каникул, будет осуществляться на конкурсной основе.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Закон мы принимаем сейчас, а исполнение его начнётся с 1 июля 2023 года, поэтому для детей и родителей этим летом ничего не изменится – организация детского отдыха будет проходить по стандартной схеме», — внёс ясность вице-спикер, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Комментируя нововведение, вице-спикер отметил, что Центр детского отдыха и оздоровления сможет участвовать в торгах на общих основаниях, а конкуренция, по мнению депутата, может положительно сказаться на стоимости и качестве услуг.

«У органов власти и организаций, занимающихся деятельностью в сфере детского отдыха и оздоровления, есть почти год, чтобы детально разобраться в вопросе и обсудить все нюансы. Отсрочка по времени предусмотрена для того, чтобы не допустить никаких негативных последствий при переходе на новый механизм. Изменения в законодательстве должны иметь положительный эффект для детей и родителей», — резюмировал Игорь Дитрих.

Законопроект включён в проект повестки ноябрьской сессии регионального парламента.

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