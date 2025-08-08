Поисковики установили имя бойца, останки которого нашли в Невельском районе

16:32, 08 августа 2025, ПАИ

Поисковики установили имя бойца, останки которого нашли во время международной «Вахты Памяти» «Невельский фронт», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Во время работ молодёжный поисковый отряд «Грифон» Новосокольнического района нашёл медаль «За боевые заслуги» рядом с останками бойца. По награде поисковики смогли установить имя погибшего. Им оказался сержант Леонид Иванович Расторгуев, 1923 года рождения, уроженец Барнаула.

Кроме того, за пять дней поисковых работ подняли останки 15 бойцов.

«Большое спасибо всем, кто участвует в этой важной и непростой работе», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, международная молодёжная «Вахта Памяти» «Невельский фронт» посвящена 80-летию Победы. В экспедиции участвуют более 250 поисковиков из Псковской, Саратовской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Коми, а также из Белоруссии.