Первый медицинский микробиолог появился в Псковской области

16:16, 08 августа 2025, ПАИ

Первый специалист в области медицинской микробиологии появился в Псковской области, сообщили ПАИ в инфекционной клинической больнице региона.

Специалист бактериологической лаборатории медучреждения Арина Калинина успешно получила аккредитацию, став первым в области дипломированным медицинским микробиологом.

Она обучалась по целевому направлению от областной инфекционной клинической больницы в ПсковГУ по направлению «медицинская кибернетика». Ординатуру проходила в Северо-Западном государственном медицинском университете имени И. И. Мечникова по специальности «бактериология».

С 1 августа 2024 года специалист работает врачом-стажёром в бактериологической лаборатории инфекционной больницы.

В январе этого года Арина Калинина поступила на профессиональную переподготовку по специальности «медицинская микробиология» в Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования (РМАНПО) в Москве. Совсем недавно она подтвердила аккредитацию, став медицинским микробиологом.

«Мы уверены, что профессиональный рост специалиста станет вдохновением для коллег, а внедрение современных микробиологических методов повысит качество лабораторной диагностики в нашем учреждении, помогая сохранять здоровье жителей региона», – подчеркнули в медучреждении.

Отметим, врачи-микробиологи изучают микроорганизмы, вызывающие заболевания у человека. Специалисты занимаются идентификацией и характеристикой бактерий, вирусов, грибов и паразитов, исследуют их чувствительность к антибиотикам, изучают механизмы их патогенности, а также разрабатывают методы диагностики и лечения инфекционных заболеваний.