Псковские профсоюзы участвуют в турслёте в Порховском районе

16:50, 08 августа 2025, ПАИ

Традиционный туристический слёт «Дорпофжел» стартовал в Порховском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В рамках слёта команды Северо-Запада смогут проявить себя в туристических и спортивных дисциплинах, укрепить командный дух.

Псковский облсовпроф в соревновании представляет сборная команда молодёжного совета «Профсоюзный стимул». На протяжении трёх дней ребята из разных отраслевых профсоюзов будут соревноваться в стрельбе, дартсе, лапте, метании мяча и гранаты, рыбалке, прыжках в длину, туристической эстафете и других состязаниях.

Председатель профессионального объединения Игорь Иванов пожелал команде победы. «В прошлом году наша команда заняла первые места во многих дисциплинах. Хочу отметить, что такие мероприятия действительно способствуют единству и солидарности профсоюзного актива», – сказал он.