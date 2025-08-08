Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Псковички всё чаще выбирают грудное вскармливание для новорождённых – врач

Показатель детей, которых выписывают на естественном вскармливании, увеличился на 10 % за три года в Псковском клиническом перинатальном центре, рассказала врач-неонатолог отделения физиологии новорождённых, консультант по грудному вскармливанию перинатального центра Кристина Покровская в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 августа.

Кристина Покровская. Фото: ПАИ

«Это хорошо. <…> Да, остаётся процент женщин, которые на смешанном вскармливании выписываются домой, это примерно 55–60 %, и этот показатель не меняется. Если обратиться к показателю относительно выписанных детей на искусственном вскармливании: в 2022 году он составлял 13 %, то на 2024 год мы имеем 4 %», – уточнила она.

Гостья студии отметила, что сейчас мамам стараются донести информацию о преимуществе грудного вскармливания как для ребёнка, так и для женщины.

Фото: ПАИ

«Отказы идут, например, если мама выходит на работу и не может совмещать грудное вскармливание. Тогда мы маме поясняем о возможностях грудного вскармливания путём сцеженного грудного молока, поясняем альтернативные пути кормления ребёнка, даже если она выходит рано на работу либо на учёбу», – заметила Кристина Покровская.

Кроме того, есть ситуации, когда женщина не хочет кормить грудью, поскольку меняется форма груди, хотя это миф, сказала врач.

Помимо этого, есть ситуации, когда искусственное вскармливание назначается по медицинским показателям. «К этому относятся некоторые заболевания мамы либо препараты, которые нельзя сопоставлять с грудным вскармливанием», – объяснила Кристина Покровская.

