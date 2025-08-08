Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Неукротимая рвота и судороги: врач предупредила об опасных состояниях из-за алкоголя

Возможные опасные состояния после употребления алкоголя перечислила заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по медчасти Екатерина Миронова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

К таким состояниям относятся неукротимая рвота, судороги, редкое или нерегулярное дыхание, резкое снижение артериального давления и потеря сознания. Алкогольное отравление можно определить по следующим симптомам: обильное слюноотделение, потливость, боли в области живота и поясницы, а также нарушение зрения и спутанное сознание.

При первых признаках алкогольного отравления важно принять энтеросорбенты и лечь на бок, чтобы не подавиться рвотными массами. Также необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью или вызвать скорую помощь.

Екатерина Миронова подчеркнула, что с начала 2025 года в отделение анестезиологии-реанимации больницы госпитализировали трёх человек в тяжёлом состоянии после алкогольного отравления.

При возникновении тяжёлых осложнений отравления алкоголем или его суррогатами может наступить смерть пациента. К ним относятся острая сердечно-сосудистая недостаточность, повреждение почек, отёк головного мозга. «Летальных исходов вследствие отравления алкоголем или его суррогатами в областной больнице с начала 2025 года не зафиксировано», – констатировала собеседница ПАИ.

По словам врача, чтобы избежать отравления, необходимо не злоупотреблять алкоголем, приобретать его только в специализированных магазинах и исключить употребление алкогольных напитков, изготовленных в бытовых условиях.

Напомним, что вчера, 7 августа, стало известно о псковиче, который погиб от отравления чачей, напиток он приобрёл на рынке Краснодарского края.

