Более 650 млн рублей направили в Псковской области на модернизацию первичного звена здравоохранения

16:22, 08 августа 2025, ПАИ

Более 650 млн рублей направили на модернизацию первичного звена здравоохранения Псковской области в 2025 году, рассказал губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

За этот год обновят 36 объектов – ФАПов, офисов врачей общей практики, поликлиник, стационаров больниц. На эти цели выделили более 150 миллионов рублей, сообщила в рамках рабочей встречи с главой региона министр здравоохранения области Марина Гаращенко.

Также полностью завершены ремонтные работы в детских поликлиниках на улицах Кузнецкой и Петровской в Пскове, в поликлинике Красногородского филиала Островской больницы, в офисе врача общей практики в Миритиницах Локнянского округа и в четырёх ФАПах.

При поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано строительство 37 модульных ФАПов и трёх врачебных амбулаторий – на эти цели выделили почти 220 млн рублей.

Кроме того, в этом году поступит почти 2,6 тысячи единиц оборудования на сумму около 260 млн рублей. Это лабораторное и диагностическое оборудование для ФАПов, а также девять рентгенов, три флюорографа, три маммографа.

«Наша главная задача – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь каждому, в том числе в самых отдалённых населённых пунктах», – подчеркнул Михаил Ведерников.