В Псковской области заработало новое приложение «Экстренный вызов 112»

Новое мобильное приложение «Экстренный вызов 112» заработало на территории Псковской области. Скачать его можно по ссылке: app.spotehpod.org, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Изображение: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Приложение позволяет позвонить оператору системы-112 по видео и в режиме реального времени показать, что происходит рядом: для этого нужно нажать кнопку «Видеозвонок в службу». Можно связаться с оператором в чате и прикрепить фото или видео через иконку «Чат со службой».

Все отправленные сообщения, фотографии и видеозаписи сразу поступают в службу экстренного реагирования. Приложение автоматически определит местоположение вашего мобильного устройства (через GPS/ГЛОНАСС) и ваше имя, указанное при регистрации.

«Важно! Новое приложение – простой и доступный способ быстро позвать на помощь. Попробуйте установить «Экстренный вызов 112» уже сегодня: не ко всем ситуациям можно подготовиться заранее, но обеспечить инструменты для связи – вполне реально», – призвал губернатор.

