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Общество

После штрафа в дома жителей Новосокольников начали подавать воду

Судебные приставы обязали администрацию Новосокольников организовать водоснабжение на Юбилейной и Строительной улицах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Местная администрация неоднократно игнорировала решения суда о необходимости провести воду. В результате все завершилось наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Именно эта мера способствовала исполнению решения суда. На Юбилейной и Строительной проведён водопровод и установлены две водразборные колонки у дома № 4 А на Строительной и у дома № 20 на Юбилейной. 

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