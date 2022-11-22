После штрафа в дома жителей Новосокольников начали подавать воду

12:46, 22 ноября 2022, ПАИ

Судебные приставы обязали администрацию Новосокольников организовать водоснабжение на Юбилейной и Строительной улицах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Местная администрация неоднократно игнорировала решения суда о необходимости провести воду. В результате все завершилось наложением штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Именно эта мера способствовала исполнению решения суда. На Юбилейной и Строительной проведён водопровод и установлены две водразборные колонки у дома № 4 А на Строительной и у дома № 20 на Юбилейной.