Директор струго-красненского дома-интерната претендует на «Народное признание»

12:09, 22 ноября 2022, ПАИ

Директор Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Струго-Красненском районе Юлия Васильева выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022». Она претендует на награду в номинации «Призвание».

Новосельский дом-интернат Юлия Васильева возглавила в апреле 2008 года. В заявке отмечается, что она сразу взялась за улучшение условий жизни проживающих, чтобы они были максимально комфортными и приближенными к домашним, а также позаботилась о том, чтобы комфортно было работать и коллективу учреждения.

По итогам проведения независимой оценки в 2018 году учреждение вошло в пятерку лучших домов-интернатов области. В 2019 году Юлия Васильева стала призером Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший директор стационарного учреждения социального обслуживания», она заняла второе место по России. В том же году учреждение было награждено дипломом за первое место в смотре-конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда» по результатам деятельности за 2018–2019 годы. А в 2020 году ответственная по охране труда учреждения заняла первое место в смотре-конкурсе «Лучшая организация работы по охране труда» по результатам деятельности за 2019–2020 годы. В марте 2020 года комитет по социальной защите Псковской области командировал Юлию Васильеву в Совет Федерации на встречу с его председателем Валентиной Матвиенко.

Автор заявки рассказал, что руководитель организует различные мероприятия по привлечению внебюджетных средств для улучшения обслуживания проживающих в доме-интернате, работает с различными благотворительными фондами и добровольцами. С 2008 года учреждение получило помощь в виде услуг и материальных ценностей на сумму почти три миллиона рублей. Это подарки для проживающих к праздникам, стройматериалы, ремонт, помощь в организации концертов, предоставление транспорта, множество различной бытовой техники. В этом году более 660 тысяч рублей направили на ремонт столовой и фойе.

«Юлия Валентиновна заботится и о душевном здоровье проживающих: организует встречи с различными творческими и музыкальными коллективами Пскова, Порхова, Струг Красных, села Новоселье. Каждый обеспечиваемый, каждый ветеран учреждения, работник всегда поздравлен с днем рождения, 8 Марта, Днем пожилого человека и другими праздниками», - отмечается в заявке.

Кроме того, руководитель интерната активно участвует в жизни родной деревни. С 2015 года она является одним из организаторов празднования Дня села Новоселье, а также уже два созыва работает депутатом сельского поселения «Новосельская волость».

Заявки на соискание премии «Народное признание — 2022» принимаются до 23 декабря. Подать их можно на странице награды, заполнив специальную электронную форму.

Выдвигать на соискание премии можно человека, организацию, компанию, предприятие, творческий коллектив, главное условие — претендент на награду должен иметь непосредственное отношение к Псковской области. Никаких ограничений по тому, кто может выдвигать, нет, возможно и самовыдвижение.

В этом году награду будут присуждать в 12 номинациях, о которых подробнее можно прочитать здесь. Это «Открытие», «Наша марка», «Призвание», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Бизнесмен года», «Сервис», «Экомышление», «Рекорд», «Талант», «Событие».

С 26 декабря на сайте ПАИ стартует первый тур голосования, в котором будут участвовать все номинанты. Затем будет второй этап, в который выйдут только тройки финалистов, которые получили наибольшее количество голосов в первом туре. Также свои баллы финалистам поставят члены жюри. А победители будут определены путём сложения голосов экспертов и тех, что были поданы во втором туре на сайте ПАИ.