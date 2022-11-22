Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Где появятся дизайнерские люки, рассказали псковичам

Первый дизайнерский люк появился в Пскове, его установили у входа в Псковский кремль. Еще 74 чугунные крышки с символикой города постепенно разместят в историческом центре. Их автором стал псковский художник-дизайнер Михаил Гнедин.

Фото: АиФ-Псков. Андрей Степанов

Он рассказал, где будут расположены новые люки. «Они появятся на новых объектах. Сейчас сделают мост через Пскову - там появятся люки. Я иногда слышу возмущение людей, что «других проблем нет - люки надо сделать красивые». На самом деле речь идет как раз о том, чтобы решить практические вопросы и добавить какую-то туристическую фишку», - отметил художник.

Он также поделился своим мнением о выпуске сувенирной продукци. «Скоро по мотивам люков появится сувенирная продукция. Мне она понравилась, хотя я видел эти магниты только на фотографиях. И как раз на сувенирной продукции видно, как люки будут выглядеть, когда они будут отполированы: выемки темные, а внешняя сторона блестит», - продолжил Михаил Гнедин.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Подробнее об этом и о том, чего не хватает Пскову и как сделать его привлекательнее для горожан и туристов, читайте в интервью «АиФ-Псков».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 ноября 2022

Где появятся дизайнерские люки, рассказали псковичам
22 ноября 2022

В Пскове найден клад XVI века с серебряными монетами
22 ноября 2022

ВИДЕО Сертификаты на реабилитацию получат наркозависимые псковичи
22 ноября 2022

Сообщение о минировании школ в Великих Луках оказалось ложным
22 ноября 2022

Наталья Фёдорова станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»

22 ноября 2022

До -5 градусов ожидается сегодня в Пскове
22 ноября 2022

Таймлапс звёздного неба над Мальской долиной снял пскович
22 ноября 2022

Захоронение советских воинов осквернили вандалы в Латвии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...