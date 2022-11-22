Где появятся дизайнерские люки, рассказали псковичам

12:27, 22 ноября 2022, ПАИ

Первый дизайнерский люк появился в Пскове, его установили у входа в Псковский кремль. Еще 74 чугунные крышки с символикой города постепенно разместят в историческом центре. Их автором стал псковский художник-дизайнер Михаил Гнедин.

Он рассказал, где будут расположены новые люки. «Они появятся на новых объектах. Сейчас сделают мост через Пскову - там появятся люки. Я иногда слышу возмущение людей, что «других проблем нет - люки надо сделать красивые». На самом деле речь идет как раз о том, чтобы решить практические вопросы и добавить какую-то туристическую фишку», - отметил художник.

Он также поделился своим мнением о выпуске сувенирной продукци. «Скоро по мотивам люков появится сувенирная продукция. Мне она понравилась, хотя я видел эти магниты только на фотографиях. И как раз на сувенирной продукции видно, как люки будут выглядеть, когда они будут отполированы: выемки темные, а внешняя сторона блестит», - продолжил Михаил Гнедин.

Подробнее об этом и о том, чего не хватает Пскову и как сделать его привлекательнее для горожан и туристов, читайте в интервью «АиФ-Псков».