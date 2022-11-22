В Пскове найден клад XVI века с серебряными монетами

12:24, 22 ноября 2022, ПАИ

В Пскове найден клад XVI века с 600 серебряными монетами-чешуйками, рассказала на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

«Последняя находка сезона действительно уникальная. Как все любят, это клад. Скорее всего, конец XVI века. Небольшая кубышка, и в ней больше 600 серебряных чешуек. Он был спрятан в постройке под деревянным полом», - уточнила Марина Кулакова.

Она добавила, что раскопки в Пскове проводились по территории газопровода на улице Волкова и на перекрёстках улиц Карла Маркса и Свердлова и Карла Маркса и Гоголя.