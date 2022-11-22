В Псковской области ставят фотоловушки на «чёрных археологов»

12:57, 22 ноября 2022, ПАИ

В Псковской области ставят фотоловушки на «чёрных археологов». Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Александр Михайлов.

«Мы каждый год проводим разведки и мониторинг состояния памятников археологии в разных районах Псковской области? и нас неизменно поражает, в какие медвежьи углы порой забираются любители металлопоиска с целью найти что-то ценное. Бывает, зайдешь, там только дикие звери ходят, а ты видишь следы металлодетекторов», - заметил археолог.

Первые фотоловушки археологи установили в поселении Горожане в Новосокольническом районе, и ловушка зафиксировала два набега на памятник. «Что дальше делать с этой информацией - будем думать. Люди видны, номера тоже. Думается, это неплохой задел. Но на все памятники фотоловушки, к сожалению, не поставишь. Однако есть памятники, которые регулярно подвергаются разграблениям, и там эта практика оправдана», - уверен Александр Михайлов.

Он добавил, что в следующем году фотоловушек будет больше, и напомнил, что для «чёрных археологов» предусмотрено и административное, и уголовное наказание.