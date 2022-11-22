Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области ставят фотоловушки на «чёрных археологов»

В Псковской области ставят фотоловушки на «чёрных археологов». Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Александр Михайлов.

«Мы каждый год проводим разведки и мониторинг состояния памятников археологии в разных районах Псковской области? и нас неизменно поражает, в какие медвежьи углы порой забираются любители металлопоиска с целью найти что-то ценное. Бывает, зайдешь, там только дикие звери ходят, а ты видишь следы металлодетекторов», - заметил археолог.

Первые фотоловушки археологи установили в поселении Горожане в Новосокольническом районе, и ловушка зафиксировала два набега на памятник. «Что дальше делать с этой информацией - будем думать. Люди видны, номера тоже. Думается, это неплохой задел. Но на все памятники фотоловушки, к сожалению, не поставишь. Однако есть памятники, которые регулярно подвергаются разграблениям, и там эта практика оправдана», - уверен Александр Михайлов.

Он добавил, что в следующем году фотоловушек будет больше, и напомнил, что для «чёрных археологов» предусмотрено и административное, и уголовное наказание.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 ноября 2022

Интерактивную карту пунктов сбора помощи создали в Псковской области
22 ноября 2022

Великолучанам рассказали, изменятся ли маршруты автобусов после открытия проспекта Ленина
22 ноября 2022

Фитнес-клуб предлагает псковичам скидку 20% по новой программе в ноябре
22 ноября 2022

Псковские археологи выпустили свой мерч
22 ноября 2022

Застройщики вынуждают псковских археологов работать осенью
22 ноября 2022

Где появятся дизайнерские люки, рассказали псковичам
22 ноября 2022

В Пскове найден клад XVI века с серебряными монетами
22 ноября 2022

ВИДЕО Сертификаты на реабилитацию получат наркозависимые псковичи

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...