Трассы будущих газопроводов обследуют псковские археологи

12:47, 22 ноября 2022, ПАИ

Обширные обследования трасс будущих газопроводов проводят археологи в Псковской области. Общая протяженность 20 газопроводов составляет около 500 километров. Об этом сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Александр Михайлов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что практически каждый газопровод приносит новые памятники. Так, в августе в Великих Луках на берегу Ловати обнаружили стоянку эпохи неолита, 4 тысячи лет назад там жили люди.

Александр Михайлов также добавил, что сейчас коллеги сделали топоплан местности и на нём видно, как река Ловать меняла свои очертания.