Застройщики вынуждают псковских археологов работать осенью

12:50, 22 ноября 2022, ПАИ

Застройщики и проектировщики вынуждают псковских археологов работать осенью, а не летом, затягивая производство разведывательных раскопок. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

«Думаю, самая главная трудность – затягивание полевых разведывательных работ, которые с начала года и, наверное, до сентября тянули. Видимо, застройщики и проектировщики очень рассчитывали на отмену историко-культурной экспертизы [в этом году с такой инициативой выступил Минстрой. - ПАИ]. В результате работы, которые мы могли сделать, все были сдвинуты на осень. А осенью уже очень некомфортно работать, но, тем не менее, работаем», — рассказала Марина Кулакова.

Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Александр Михайлов выразил надежду, что инициатива об отмене историко-культурной экспертизы не будет принята.