Живодёра из Порхова отправили в колонию строгого режима

12:57, 22 ноября 2022, ПАИ

Уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 26-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении преступления по статье «Жестокое обращение с животными», рассмотрел Порховский районный суд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

15 марта житель Порхова в состоянии алкогольного опьянения схватил одного из щенков и нанес ему удар ножом в область шеи. После этого он выбросил всех щенков с балкона пятого этажа, в результате чего трое из них погибли. Ранее он подобрал их в подвале дома.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года. С учётом наказания по предыдущему приговору окончательный срок составил три года два месяца в исправительной колонии строгого режима.