Экс-замглавы Псковского района отправился добровольцем в зону СВО

16:35, 22 ноября 2022, ПАИ

Бывший заместитель главы администрации Псковского района Михаил Папин отправился добровольцем в зону специальной военной операции (СВО).

«Мой заместитель, который достаточно хорошо справлялся со своими обязанностями, принял для себя решение, которое я очень уважаю, и он бывший военный. Его решение мною было с трудом поддержано, честно говорю. Потому что и здесь тоже стоят перед нами сложные задачи, их надо решать очень быстро, оперативно, и мы здесь тоже как на передовой. Я очень его уважаю, искренне ценю этого человека и приняла его решение», - сказала глава Псковского района Наталья Фёдорова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Отметим, что сейчас на должность заместителя главы администрации Псковского района назначена Елена Жгут.