В Кунье прокуратура обязала администрацию осветить детскую площадку
В Кунье прокуратура обязала администрацию осветить детскую площадку, сообщили Псковскому агентству информации в региональном надзорном ведомстве.
Во время проверки выяснилось, что на построенной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» детской площадке на улице Новой, 10 нет фонарей.
В связи с этим прокуратура направила в Великолукский районный суд исковое заявление с требованием возложить на администрацию Куньи обязанность по установке освещения на детской площадке.
Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле у прокуратуры района.
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