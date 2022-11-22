В Кунье прокуратура обязала администрацию осветить детскую площадку

13:18, 22 ноября 2022, ПАИ

В Кунье прокуратура обязала администрацию осветить детскую площадку, сообщили Псковскому агентству информации в региональном надзорном ведомстве.

Во время проверки выяснилось, что на построенной в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» детской площадке на улице Новой, 10 нет фонарей.

В связи с этим прокуратура направила в Великолукский районный суд исковое заявление с требованием возложить на администрацию Куньи обязанность по установке освещения на детской площадке.

Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение судебного решения находится на контроле у прокуратуры района.