Псковские студенты не идут работать на археологические раскопы

13:42, 22 ноября 2022, ПАИ

Псковские студенты не принимают активного участия в раскопках на территории Псковской области. Об этом сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По её словам, трудно назвать причины, почему молодёжь не хочет принимать участие в археологической деятельности, даже, несмотря на зарплату, которая зависит от площади и объёма работ. При этом на раскопки приезжают студенты из Москвы и Санкт-Петербурга. раскопками активно интересуются и псковские школьники, но возрастное ограничение - 17 лет - не всегда позволяет им присоединиться к археологам.

О проблеме с кадрами высказался и начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Александр Михайлов. «Это актуальная проблема. Рабочих в последнее время находим с некоторым затруднением. Найти людей на раскопки в районном центре нереально», - отметил он. Марина Кулакова добавила, что это можно объяснить тем, что у людей есть постоянная работа с более выгодными условиями.