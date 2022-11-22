Фитнес-клуб предлагает псковичам скидку 20% по новой программе в ноябре
Скидку 20 % в ноябре по программе «ФИТНЕС СТАРТ» предлагает фитнес-клуб S-FITNESS. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.
S-FITNESS поможет избавиться от лишних килограммов и быть в форме с новой программой «Фитнес старт» за 1 390 рублей.
- 15 дней здорового фитнеса под руководством тренера;
- план питания;
- диагностика состояния здоровья;
- групповые тренировки и сауна.
При начале тренировок по программе в ноябре можно получить скидку в 20% на абонемент. Предложение ограничено. Подробности здесь: https://vk.com/s_fitness_pskov.
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