Фитнес-клуб предлагает псковичам скидку 20% по новой программе в ноябре

13:53, 22 ноября 2022, ПАИ

Скидку 20 % в ноябре по программе «ФИТНЕС СТАРТ» предлагает фитнес-клуб S-FITNESS. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

S-FITNESS поможет избавиться от лишних килограммов и быть в форме с новой программой «Фитнес старт» за 1 390 рублей.



- 15 дней здорового фитнеса под руководством тренера;

- план питания;

- диагностика состояния здоровья;

- групповые тренировки и сауна.

При начале тренировок по программе в ноябре можно получить скидку в 20% на абонемент. Предложение ограничено. Подробности здесь: https://vk.com/s_fitness_pskov.