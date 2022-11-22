«Новоржевские скобари» вошли в число кандидатов на «Народное признание»

14:00, 22 ноября 2022, ПАИ

Народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари» под руководством Олега Малышева поборется за общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на награду в номинации «Талант».

Коллектив был основан в 1990 году в Новоржевском районе как ансамбль гармонистов и частушечниц. Ежегодно «Новоржевские скобари» участвуют в культурных мероприятиях районного, областного и даже международного уровня. Ансамбль является лауреатом и дипломантом множества конкурсов и фестивалей.

В 2022 году коллектив принимал участие в Международном фестивале народной музыки «Добровидение» в Санкт-Петербурге и в празднике «День балалайки» в Пскове.

По итогам 2022 года «Народное признание» будет присуждено в 12 номинациях. Это «Открытие», «Наша марка», «Призвание», «Защита», «Поступок», «Инициатива», «Бизнесмен года», «Сервис», «Экомышление», «Рекорд», «Талант», «Событие». Подробнее о них можно прочитать тут.

Заявки на соискание премии можно подать до 23 декабря на странице проекта. Там необходимо заполнить электронную форму.

Далее участников ждут два тура народного голосования на сайте ПАИ и голосование членов жюри. Победителей определят путём сложения баллов экспертов и голосов, поданных во втором туре. Церемония награждения намечена на февраль 2023 года.