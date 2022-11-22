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Общество

Первое занятие в рамках курса «Во весь голос» пройдет сегодня

Первое занятие в рамках бесплатного курса по дизайну голоса и уверенной речи «Во весь голос» состоится в Псковском городском молодёжном центре сегодня, 22 ноября. Ведущая – автор трансформационных программ, тренингов и мастер-классов по дизайну голоса и успешной коммуникации Ирина Владимирова-Виларова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодёжного центра

«Я ожидаю, что каждый участник во время курса совершит свой личный прорыв и выйдет на новый уровень коммуникации. Пройдёт путь от застенчивого спикера к уверенному оратору. Научится управлять своим голосом и вдохновлять своей речью», – поделилась ведущая проекта.

В течение пяти недель каждый вторник в 18:30, с 22 ноября по 20 декабря, участники будут учиться управлять своим состоянием, чувствовать себя уверенными и свободными. А также освоят упражнения для развития потенциала голоса из арсенала телевизионщиков и актёров дубляжа, создадут эффектную самопрезентацию и смогут при помощи интонации управлять вниманием и убеждать аудиторию.

По итогу всех занятий каждый участник получит индивидуальные рекомендации от спикера и сертификат о прохождении курса.

Ранее сообщалось о том, как псковичам записаться на данный курс по дизайну речи и голоса.

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