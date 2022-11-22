Финал спартакиады по мини-футболу «Твой выбор» состоится 25 ноября

14:57, 22 ноября 2022, ПАИ

Финальный этап областной спартакиады по мини-футболу «Твой выбор» для несовершеннолетних детей, находящихся в конфликте с законом, и воспитанников региональных Центров помощи детям пройдет в спортивном комплексе Пскова «Олимп» 25 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

В финале встретятся 4 команды — спортсмены из Островского, Печорского, Невельского и Дедовичского районов. Ранее они стали победителями зонального этапа соревнований, в котором приняли участие порядка 190 несовершеннолетних в составе 24 команд.

Организаторами спартакиады выступают правительство Псковской области, управление Министерства внутренних дел РФ по Псковской области, региональные комитеты по спорту и образованию, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Псковской области».