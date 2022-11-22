Тонны голубики из Перу не пропустили через границу в Псковской области
Ввоз более девяти тонн голубики через российско-латвийскую границу запретили в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
9,2 тонны свежих ягод, выращенных в Перу, перевозили в автотранспортном средстве в Москву. Специалисты установили несоответствие сведений о весе подкарантинной продукции, указанных в реэкспортном фитосанитарном сертификате страны-импортера, данным в товаросопроводительных документах.
Ввоз партии ягод на территорию Российской Федерации запрещен.
Комментарии: 0 Обсудить >>>