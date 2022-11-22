«Дикого гостя» обнаружил на своём участке житель Бежаницкого района

15:34, 22 ноября 2022, ПАИ

Фотографией «дикого гостя» поделился житель деревни Сырково Бежаницкого района. Он сфотографировал енота, забравшегося в будку собаки, пишет газета «Сельская новь».

Сегодня ночью в будку его собаки, пока та была на «ночном дежурстве» в курятнике, пришёл енот. По словам местного жителя, «уходить очень не хотел».

«По внешнему виду было видно, что он болен или стар. Шкура была в проплешинах, но слюнотечения и агрессии, как при бешенстве, у животного не наблюдалось. Возможно, что он искал убежище от охотничьих собак», - рассказал мужчина.

В сообщении отмечается, что дикие животные всё чаще заходят в населённые пункты. На позапрошлой неделе рано утром женщина увидела в поселковом парке большую лису. «Не торопясь, шла она от улицы Комсомольской, мимо здания ПФР к больничной кухне. Сзади, крадучись за нею, шёл чёрный кот», - поделилась жительница посёлка.