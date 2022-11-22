Многодетной псковичке объяснили, возможна ли отсрочка для гражданского мужа

15:38, 22 ноября 2022, ПАИ

Вопрос о возможной отсрочке для мужа, который содержит неродных детей, задала жительница Псковской области на сайте губернатора Михаила Ведерникова.

«Гражданского мужа отправили в зону СВО, имею троих детей до 16 лет. Двое детей неродные мужу, третий ребёнок грудной. Я нахожусь в декрете, и он являлся единственным кормильцем в семье. Отцы детей алименты не платят, всех детей содержал гражданский муж, шесть лет мы вели общее хозяйство, родителей у меня нет, так как я выросла в детском доме», - пояснила она в сообщении.

На ее вопрос ответил начальник управления специальных программ правительства Псковской области Андрей Вьюнов: «В настоящее время наличие трех детей в возрасте до 16 лет в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» не является основанием для предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации вашему супругу».

Он подчеркнул, что в случае, если супруг не согласен с решением призывной комиссии, он вправе самостоятельно обжаловать данное решение в призывной комиссии по мобилизации Псковской области или в суде. И добавил, что при обращении в комиссию необходимо получить согласие от мужа в соответствии с требованиями статьи Федерального закона «О персональных данных».

Ранее сообщалось, что отцам трёх детей дадут отсрочку от мобилизации. Позже появились дополнительные разъяснения по отсрочке от призыва для многодетных отцов.