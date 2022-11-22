Госдума одобрила запрет на списание пенсий детей-инвалидов при взыскании долгов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете на списание получаемых детьми-инвалидами пенсионных выплат при взыскании долгов с их родителей, усыновителей и опекунов.
«Вводится запрет на списание получаемых этими категориями граждан пенсионных выплат при взыскании долгов с другого человека», - рассказал глава комитета по безопасности Госдумы Василий Пискарев, его слова приводит пресс-служба комитета.
Пенсия несовершеннолетних инвалидов и тех, кто признан недееспособным, может поступать на счета их родителей, усыновителей или опекунов и в этом случае оказывается незащищенной при проведении в отношении них исполнительных процедур, отметил он.
«Иммунитет от взыскания предлагается предоставить не только на пенсии, но и на федеральные и региональные социальные выплаты. Это решение поможет восстановить справедливость и защитить права наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в нашей защите», - сообщил Пискарев, передает РИА Новости. Изменения планируется внести в статью 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
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