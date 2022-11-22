Многочисленные нарушения выявила прокуратура в депо Великих Лук

16:20, 22 ноября 2022, ПАИ

Транспортная прокуратура потребовала устранить нарушения в вагонном депо Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в ведомстве.

Во время проверки выяснилось, что в депо не предпринимают меры к своевременной оценке условий труда. Периодические медицинские осмотры организованы ненадлежащим образом, сотрудники, не прошедшие осмотр, от работы не отстраняются. Кроме того, выявлены факты невыдачи работникам средств индивидуальной защиты.

Также должностные лица вагонного депо не разработали локальный нормативный акт со сведениями о вакантных рабочих местах для трудоустройства инвалидов.