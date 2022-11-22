30 студентов ПсковГУ получили право работать медсестрами и фельдшерами

17:17, 22 ноября 2022, ПАИ

Студенты ПсковГУ сдали экзамены и получили допуск к работе на должностях среднего медицинского персонала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Соответствующие документы вручили 30 студентам. 25 ребят теперь смогут работать в медучреждениях Пскова и области на должностях медицинских сестер. Еще пятеро прошли сложные экзамены и получили право работать фельдшерами скорой медицинской помощи - такие испытания в этом году проходили на базе аккредитационно-симуляционного центра ПсковГУ впервые.

Испытания проходили в три этапа: на первом для студентов был организован тестовый контроль, затем проверялись их практические навыки. На третьем этапе они решали клинические кейсы в формате собеседования.

«Университет испытывает большую гордость за вас. Это один из первых сложнейших в вашей жизни этапов, когда вы остались один на один с задачей, которую ставил перед вами экзамен. Вы уже внутренне понимаете, что вас ждет через два с небольшим года, когда вы будете получать дипломы докторов. Вам надо продолжать совершенствоваться в получении тех знаний и навыков, которые вкладывают в вас наши преподаватели. Мы идем вперед, развиваемся и хотим, чтобы наш медфак был лучшим, а наши студенты стали замечательными медсестрами, фельдшерами и докторами», — подчеркнула директор института, декан естественно-географического факультета ПсковГУ Нина Бугеро, вручая документы студентам-медикам.

В торжественном мероприятии также приняли участие представители работодателей: главврач Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов и главный врач Псковской областной клинической детской больницы, председатель государственной аттестационной комиссии по специальности «медицинская кибернетика» Анна Митюшкина.

«Часть ребят не смогла прийти на вручение документов: они находятся на дежурствах в медучреждениях города. Не секрет, что студенты-медики ПсковГУ не первый год помогают псковским поликлиникам и больницам», — говорится в сообщении.

По словам заведующей кафедрой клинической медицины ПсковГУ Натальи Ивановой, ребята, которые в прошлом году прошли такой же экзамен, сейчас практически все трудоустроены в больницах Пскова и Псковской области. Это позволяет студентам получить практический опыт, а региону помогает восполнить кадровый дефицит.

Главврач Псковской областной клинической детской больницы выступила с инициативой начала работы на базе университета педиатрического кружка. В вузе уже активно функционируют четыре студенческих объединения такого рода. Все они помогают студентам глубже вникнуть в проблематику и определиться с дальнейшим выбором специализации. Это секции студенческого научного общества по психотерапии, которую возглавляет Михаил Миронов, по респираторно-вирусным инфекциям, которой руководит главный врач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко, по акушерству и гинекологии, которую ведет главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков, по анатомии, руководитель которой - преподаватель ПсковГУ Олег Мурашов.

Также в рамках мероприятия молодые люди рассказали гостям о работе медицинского студотряда и плюсах участия в программе академической мобильности, благодаря которой в этом году студенты медфака ПсковГУ проходили практику в Гродно.